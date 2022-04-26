Ми воюємо з найбільш злочинною армією у світі: мобілізація українців на окупованих Росією територіях - це військовий злочин, - полковник запасу ЗСУ Жданов

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.



"Те, що росіяни намагаються мобілізувати чоловіче населення в окупованих населених пунктах України, - це військовий злочин. Окупанти хочуть використати цих людей як живий щит. У цьому суть російської армії. На жаль, ми воюємо з найбільш злочинною армією у світі", - зазначив Жданов.



Військовий експерт наголосив, що в російській армії зараз дефіцит особового складу.



"Найголовніше, що на сьогодні росіяни не можуть розгорнути призов - поповнення людського ресурсу у війні з Україною. Мова йде про військовозобовʼязаних росіян, які повинні поповнювати особовий склад через втрати", - зауважив Олег Жданов.

Окупанти розпочали примусову мобілізацію у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

Очільник Bellingcat Христо Грозєв у етері телемаратону заявив, що під час повномасштабної війни проти України Росія витратила близько 70% високоточних ракет, але може виготовляти їх самостійно. Також РФ втратила 90% десантників, без яких неможливо захопити Київ і провідну інфраструктуру.