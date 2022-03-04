"Ми захоплюємося вами": Тихановська звернулася до українців та Зеленського і заявила про антивоєнний рух у Білорусі

Про це йдеться у зверненні лідерки білоруської опозиції, передає Еспресо.TV.



"Лукашенко зрадив білоруському народу двічі: після виборів 2020 року, коли розпочав наймасовіші репресії за всю історію сучасної Білорусі, і зараз, коли дав дозвіл ввести на територію нашої країни чуже (російське, - ред.) військо. Він став ворогом для обох народів. Ми захоплюємося вами, шановні українці та пане президенте. Ваші дії є прикладом єдності керівництва держави та всього народу. Ми, білоруси, проти режиму, який вже здав частину суверенітету нашої країни, щоб стати частиною агресії проти вашої країни", - заявила Тихановська.



Вона наголосила, що білоруси проти окупації України Росією та розуміють, що це не "спецоперація", як це називає Кремль, а рішення Путіна бомбити мирне населення. Тихановська заявила, що після протестів проти війни і тотальної зачистки після них білоруси оголошують антивоєнний рух:

люди всередині країни знищують шляхи військової техніки;

білоруси за кордоном допомагають біженцям і постачають обладнання та ліки;

білоруси України йдуть волонтерами, допомагають територіальній обороні;

білоруси формують національний корпус з добровольців і військових, які відмовилися виконувати злочинні накази Лукашенка.

"Таких білорусів стає все більше, і вони ваші союзники. Зараз і назавжди. За нашу і вашу свободу. Слава Україні! Живе Білорусь", - наголосила Тіхановська.