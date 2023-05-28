Нормальні країни завжди працюють в межах цивілізованої парадигми лобіювання своїх інтересів і захисту своїх кордонів. Кожна країна навіть у цьому жорстокому і масштабному конфлікті спочатку думає про свої позиції та своїх громадян. Це нормально. Якщо це робити розумно — то виходить на вигоду не тільки собі.

Незвичайно активне просування українських інтересів поляками у ЄС та НАТО легко пояснюється — окрім емпатії та бажання допомогти, вони керуються і власними інтересами.

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Для поляків сильна Україна — це відсутність кордону з Росією. Якщо країна, яка розташована між ними та Росією ще й в НАТО — ще краще, отже Польща пересувається в глибокий тил імовірного майбутнього протистояння Росії з країнами НАТО.

Для поляків сильна Україна — це відсутність кордону з Росією. Якщо країна, яка розташована між ними та Росією ще й в НАТО — ще краще, отже Польща пересувається в глибокий тил імовірного майбутнього протистояння Росії з країнами НАТО

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Це стратегія win-win - коли нормальне співробітництво веде до вигоди для обох співпрацівників.

Ми ж отримуємо захист і відчуваємо за спиною опору. Але нам така радість як ще одна країна-буфер між нами та Росією недоступна. Бо навіть якщо Росія гіпотетично розпадеться — то її найсильніша частина все'дно знаходиться з нашого боку і вся ядерна зброя швидше за все перейде їм.

Ми за будь-яких розкладів завжди будемо на першій лінії можливих зіткнень, бо не можна обкопати Україну по периметру і перенести її десь коло Португалії.

На жаль.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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