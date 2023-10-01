Microsoft більше не продовжує ліцензії на свій софт для російських компаній
З 30 вересня Microsoft більше не продовжує ліцензії на свій софт для російських компаній - вони не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси
Про це пише керівник офісу президента Андрій Єрмак.
Він зазначив, що такі обмеження запропонувала санкційна група Макфола-Єрмака.
"Софт у РФ має бути, як в печерних людей. Відповідальність за війну має відчувати кожен з росіян", - коментує Єрмак.
Російське пропагандистське видання ТАСС зазначає, що усі активні на зазначену дату підписки на Microsoft Online Services діятимуть протягом їхнього терміну, але їх не можна буде продовжити.
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