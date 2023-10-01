У російському Владивостоці через санкції ЄС припинили працювати паркомати

Про це пише російське видання "Медуза".

Оператор паркувань у Владивостоці "Цифрове Примор'я" заявив, що був змушений відключити паркомати після того, як компанія Flowbird повідомила про припинення підтримки програмного забезпечення та апаратної частини паркоматів у Росії через санкції, накладені ЄС.

Довідково. Flowbird - це французька компанія, яка спеціалізується на системах оплати та продажу квитків, зокрема для автостоянок і систем громадського транспорту.