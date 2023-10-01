У російському Владивостоці через санкції ЄС припинили працювати паркомати
У російському Владивостоці через санкції Євросоюзу з 1 жовтня вимкнули паркомати, встановлені у центрі міста
Про це пише російське видання "Медуза".
Оператор паркувань у Владивостоці "Цифрове Примор'я" заявив, що був змушений відключити паркомати після того, як компанія Flowbird повідомила про припинення підтримки програмного забезпечення та апаратної частини паркоматів у Росії через санкції, накладені ЄС.
Довідково. Flowbird - це французька компанія, яка спеціалізується на системах оплати та продажу квитків, зокрема для автостоянок і систем громадського транспорту.
- Нещодавно стало відомо, що у провідних російських авіакомпаній, Аерофлота та його "дочки" "Побєди" зламалася система бронювання Leonardo, розроблена Ростехом після впровадження санкцій проти РФ.
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