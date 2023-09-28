В російського Аерофлоту вийшла з ладу система бронювання, яку впровадили в умовах санкцій

Про це повідомляє телеграм-видання "База".

Як заявляють представники авікомпаній, у системі бронювання Leonardo стався глобальний збій, через це реєстрація пасажирів утруднена та проходить у ручному режимі. Пасажирам, які найближчим часом вилітають, радять раніше бути в аеропорту.

У Ростеху, де розробили систему бронювання Leonardo, повідомили, що на неї йде масована DDoS-атака з-за кордону.

В РБК додали, що через кібератаки виникли труднощі з реєстрацією також у авіакомпаній "Росія", "Уральські авіалінії", Red Wings.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії в намаганні обійти обмеження і фактично провели піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі та вводять вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не позбавило впливу санкцій. Відтак російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing та французький Airbus теж приєднались до санкцій.

У вересні Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керуючої ради ICAO при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що у РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Восени 2023 року Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

У кінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.