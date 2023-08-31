Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ

США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ

31 серпня, 2023 четвер
03:16
Економіка Аерофлот

Міністерство торгівлі США включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями - зараз у списку США 297 літаків російських компаній

Про це пише російське видання "Известия".

Зокрема, у чорний список потрапили три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450 і один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан", два Gulfstream - G550 і G650 "Північно-Заходу", один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia, а також один Airbus A319 компанії RusJet.

За даними сервісу Flightradar, із дев’яти бізнес-джетів, що потрапили під санкції, лише два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси по росії, а також до Туреччини (Стамбул, Даламан і Бодрум) та Азербайджану (Баку). Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший - із червня 2023-го. Літаки інших операторів припинили польоти наприкінці липня - на початку серпня.

Також бюро промисловості та безпеки Мінторгу США додало до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Список поповнився 117 одиницями, які експлуатують "Аерофлот", "Побєда", S7 Airlines, Norwind, Nordstar, "Уральські авіалінії", Utair, "Ямал", Smartavia та інші.

Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер зазначені 297 літаків російських компаній. Попередній варіант списку було складено у березні 2023 року.

  • Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing та французький Airbus теж приєднались до санкцій.
  • 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
  • 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
  • З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
  • У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
  • У червні 2023 року стало відомо, що у РФ через санкції внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.
  • Восени 2023 року Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

транспорт
санкції проти Росії
США
Читайте також:
30 серпня, 2023 середа
Сили оборони мали успіх на двох напрямках півдня
Віктор Орбан
30 серпня, 2023 середа
Орбан заявив, що збереження життя українців важливіше за незалежність країни. У МЗС України відповіли
30 серпня, 2023 середа
Українська ППО знищила 28 ракет і 15 безпілотників під час нічної атаки противника
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
31 серпня
02:48
Amazon
Український бізнес ще рік продаватимуть товари на Amazon без комісії, - Федоров
02:20
Жозеп Боррель
Боррель запропонував країнам ЄС план оборонної підтримки України на €20 млрд
01:52
Давид Арахамія
Арахамія не виключає проведення виборів в Україні наступного року
01:24
Оновлено
Алі Бонго
У Габоні відбувся держпереворот: військові назвали тимчасового керівника держави
00:56
Кишкова інфекція
Після Польщі спалах легіонельозу зафіксовано в Іспанії та Німеччині: один померлий
00:28
танк Leopard 1
Новий пакет озброєння від Німеччини: 10 Leopard 1 та радіолокаційна система RML-4D
00:13
Шахтар, Ярослав Ракицький
Ліга чемпіонів: визначились усі учасники групового етапу. З ким може зіграти "Шахтар"
00:06
Володимир Зеленський
Зеленський: тривають переговори з партнерами про додаткові системи ППО
2023, середа
30 серпня
23:59
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 серпня
23:27
Владислав Бабогло
Капітан "Олександрії" перейшов у "Карпати" за 585 тис. євро
23:00
Виола фон Крамон-Таубадель
"Спроба позбавитися політичних опонентів": європарламентарка фон Крамон про ідею Зеленського прирівняти корупцію до держзради
22:56
Чорне море, Крим
РФ звинуватила Україну в атаці ракетою по Криму та дронами - по Брянщині
22:29
F-16 Нідерланди
У Данії частина українських пілотів уже може розпочинати льотну підготовку на F-16, - Залужний
21:50
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Уряд Грузії не дозволив президентці Зурабішвілі відвідати Україну та ще низку країн
21:20
Оновлено
Застрелений поліцейським у Дніпрі водій-порушник був п'яним, - ЗМІ
20:56
"Можемо зробити більше": міністр оборони Естонії сказав, де знайти боєприпаси для України
20:37
Ольга Харлан
Іменну ляльку Барбі фехтувальниці Ольги Харлан продали на аукціоні за $10 400
20:33
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Найуспішніша атака дронів по РФ: росіяни втрачають власні стратегічні обʼєкти. Колонка Сергія Згурця
20:19
Жозеп Боррель
Боррель запропонував збільшити до 40 тис. кількість українських військових, яких ЄС тренує цьогоріч
20:02
гроші під час війни
Як зберегти гроші під час війни. Поради фінансиста
19:33
Сергій Палкін
Гендиректор "Шахтаря" заявив про катастрофу в українському футболі
19:32
Перевірка рішень про непридатність до військової служби і залучення цивільних медзакладів: Зеленський провів засідання РНБО щодо роботи ВЛК
19:14
ЗСУ, міномет, міна
ЗСУ відбили атаки РФ у районі Старомайорського Донецької області, - зведення Генштабу
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 553 дня війни: "бавовна" на аеродромі Пскова та палкий привіт від СБУ окупантам на Запоріжжі
19:00
Х-47 "Кинжал" та його носій МиГ-31К
Винищувачі МіГ-31: чим загрожує українцям цей літак і які його характеристики
18:37
OPINION
на фото: Олексій Білошицький
Країна поваги до закону і порядку чи країна бєспрєдєла
18:34
Кримський міст
Росіяни встановили баржі для захисту Кримського моста: з'явились супутникові знімки
18:31
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан заявив, що збереження життя українців важливіше за незалежність країни. У МЗС України відповіли
18:29
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
Українські біженці в Польщі можуть розраховувати на нову грошову допомогу. Як отримати
18:19
Огляд
У Пскові знищено чотири літаки ІЛ-76: Еспресо розібралося, які російські аеродроми зазнали "бавовни" під час війни
18:16
Норвегія
Україна домовилась із Норвегією про "транспортний безвіз"
18:08
Ігор Клименко
"Серйозний прецедент": очільник МВС прокоментував застосування зброї проти порушника у Дніпрі
18:08
ракетний комплекс "Іскандер-М"
Росія перекинула в Білорусь щонайменше 10 ОТРК "Іскандер-М", - Гаюн
18:01
Ексклюзив
Микола Маломуж
Генерал Маломуж розповів, які перспективи чекають ворога на півдні
17:55
зґвалтували дівчину під час окупації
В Україні судитимуть військових РФ, які зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини
17:46
ФСБ
Чорногорія відмовила РФ в екстрадиції колишнього полковника ФСБ
17:29
Папа Римський Франциск
Папу Римського внесли в базу "Миротворець": ЦПД спростував новий фейк
17:25
Бельгія
Бельгія тимчасово не надаватиме притулку самотнім чоловікам-біженцям
17:21
"Україна пролунає в усіх куточках планети": на фестивалі Burning Man представлять унікальну скульптуру
17:11
штучний інтелект
Британські експерти: ШІ у чат-ботах може стати знаряддям кіберзлочинців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV