США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ
Міністерство торгівлі США включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями - зараз у списку США 297 літаків російських компаній
Про це пише російське видання "Известия".
Зокрема, у чорний список потрапили три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450 і один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан", два Gulfstream - G550 і G650 "Північно-Заходу", один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia, а також один Airbus A319 компанії RusJet.
За даними сервісу Flightradar, із дев’яти бізнес-джетів, що потрапили під санкції, лише два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси по росії, а також до Туреччини (Стамбул, Даламан і Бодрум) та Азербайджану (Баку). Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший - із червня 2023-го. Літаки інших операторів припинили польоти наприкінці липня - на початку серпня.
Також бюро промисловості та безпеки Мінторгу США додало до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Список поповнився 117 одиницями, які експлуатують "Аерофлот", "Побєда", S7 Airlines, Norwind, Nordstar, "Уральські авіалінії", Utair, "Ямал", Smartavia та інші.
Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер зазначені 297 літаків російських компаній. Попередній варіант списку було складено у березні 2023 року.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing та французький Airbus теж приєднались до санкцій.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
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- З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
- У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
- У червні 2023 року стало відомо, що у РФ через санкції внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.
- Восени 2023 року Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.
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