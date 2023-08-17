Блокування авіаSWIFT: восени РФ відключать від основної системи обміну інформацією в цивільній авіації
Восени 2023 року Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами
Про це перевізники повідомили російське видання РБК.
Восени 2023 року Росію відключать від каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації, швейцарській компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). У зв'язку з цим авіакомпанії, які виконують рейси між Росією та іншими країнами, вже восени можуть зіткнутися зі складнощами у забезпеченні таких перельотів.
SITA, зокрема, займається розробкою систем бронювання, електронних посадкових, багажних систем та інших авіаційних IT-послуг. У травні 2023 року компанія попередила, що піде з російського ринку. Канал SITA називають "авіаційним SWIFT", адже сервіс є традиційним та поширеним інструментом у світовій цивільній авіації для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.
З'ясувалося, що вже восени російські авіакомпанії буде відключено від SITA. Тобто перевізники з РФ втратять доступ до технології, яка використовуються на 90% усіх міжнародних авіарейсів у світі.
Зокрема, російські перевізники більше не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси, пасажирів та багаж в інформаційні системи міжнародних аеропортів. У свою чергу, іноземні перевізники залишаться без звичного каналу SITA для обміну даними з інформаційними системами російських аеропортів.
SITA надає ІТ та телекомунікаційні послуги в галузі повітряного транспорту. Компанія має 400 членів та 2800 клієнтів по всьому світу, що може скласти 90% світового авіаперевезення. В усьому світі майже кожен пасажирський рейс виконується завдяки технології SITA.
В мінтрансі РФ запевняють, що до того часу встигнуть перейти на "альтернативні канали зв'язку".
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
- 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
- З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
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