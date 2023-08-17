Про це перевізники повідомили російське видання РБК.

Восени 2023 року Росію відключать від каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації, швейцарській компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). У зв'язку з цим авіакомпанії, які виконують рейси між Росією та іншими країнами, вже восени можуть зіткнутися зі складнощами у забезпеченні таких перельотів.

SITA, зокрема, займається розробкою систем бронювання, електронних посадкових, багажних систем та інших авіаційних IT-послуг. У травні 2023 року компанія попередила, що піде з російського ринку. Канал SITA називають "авіаційним SWIFT", адже сервіс є традиційним та поширеним інструментом у світовій цивільній авіації для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

З'ясувалося, що вже восени російські авіакомпанії буде відключено від SITA. Тобто перевізники з РФ втратять доступ до технології, яка використовуються на 90% усіх міжнародних авіарейсів у світі.

Зокрема, російські перевізники більше не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси, пасажирів та багаж в інформаційні системи міжнародних аеропортів. У свою чергу, іноземні перевізники залишаться без звичного каналу SITA для обміну даними з інформаційними системами російських аеропортів.

SITA надає ІТ та телекомунікаційні послуги в галузі повітряного транспорту. Компанія має 400 членів та 2800 клієнтів по всьому світу, що може скласти 90% світового авіаперевезення. В усьому світі майже кожен пасажирський рейс виконується завдяки технології SITA.

В мінтрансі РФ запевняють, що до того часу встигнуть перейти на "альтернативні канали зв'язку".