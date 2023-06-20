Про це у вівторок, 20 червня, повідомив РБК із посиланням на дані Росстату.

Зазначається, що значення стало максимальним із 2000 року, коли відомство почало відслідковувати цей показник. Попередній пік був зафіксований 13 років тому, у серпні 2010 року, та становив 6892,51 рубля (74,95 євро). За перші п'ять місяців 2023 року перельоти подорожчали на 32 відсотки.

Представники найбільших російських авіакомпаній – "Аерофлот" та S7 – пояснили зростання цін на авіаквитки підвищенням накладних витрат, зокрема на паливо, а також вичерпанням державних субсидій. 2022 року, після початку війни в Україні, завдяки субсидіям вдалося уникнути можливого подорожчання квитків.

Крім того, на цінах позначилися міжнародні санкції, запроваджені щодо Росії. Компанії змушені купувати запчастини через треті країни в обхід обмежувальних заходів, що впливає вартість обслуговування. Зростання цін на квитки пов'язане також із переходом авіакомпаній РФ на менш прибутковий внутрішній ринок після заборони на польоти до Євросоюзу, Великобританії, США та інших країн.

Також напередодні стало відомо, що "Аерофлот" у 2022 році найбільше скоротив витрати на підтримку льотної придатності літаків — у п'ять разів. У цих витратах враховується вартість проведення поточного та періодичного капітального ремонту та техобслуговування літаків, авіаційних двигунів та компонентів. Тобто фактично йдеться про безпеку експлуатації літаків та польотів.

Витрати за цією статтею витрат скоротилися на ₽16 млрд або 80,5% — це найбільше зниження серед усіх витратних статей.