Антирекорд з 2000 року: у РФ через санкції внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину
Вартість перельоту Росією в салоні економічного класу в травні 2023 року зросла на 28% у річному вираженні, до 6972,36 рубля (75,81 євро) за тисячу кілометрів шляху
Про це у вівторок, 20 червня, повідомив РБК із посиланням на дані Росстату.
Зазначається, що значення стало максимальним із 2000 року, коли відомство почало відслідковувати цей показник. Попередній пік був зафіксований 13 років тому, у серпні 2010 року, та становив 6892,51 рубля (74,95 євро). За перші п'ять місяців 2023 року перельоти подорожчали на 32 відсотки.
Представники найбільших російських авіакомпаній – "Аерофлот" та S7 – пояснили зростання цін на авіаквитки підвищенням накладних витрат, зокрема на паливо, а також вичерпанням державних субсидій. 2022 року, після початку війни в Україні, завдяки субсидіям вдалося уникнути можливого подорожчання квитків.
Крім того, на цінах позначилися міжнародні санкції, запроваджені щодо Росії. Компанії змушені купувати запчастини через треті країни в обхід обмежувальних заходів, що впливає вартість обслуговування. Зростання цін на квитки пов'язане також із переходом авіакомпаній РФ на менш прибутковий внутрішній ринок після заборони на польоти до Євросоюзу, Великобританії, США та інших країн.
Також напередодні стало відомо, що "Аерофлот" у 2022 році найбільше скоротив витрати на підтримку льотної придатності літаків — у п'ять разів. У цих витратах враховується вартість проведення поточного та періодичного капітального ремонту та техобслуговування літаків, авіаційних двигунів та компонентів. Тобто фактично йдеться про безпеку експлуатації літаків та польотів.
Витрати за цією статтею витрат скоротилися на ₽16 млрд або 80,5% — це найбільше зниження серед усіх витратних статей.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
- 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
- З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
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