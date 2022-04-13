Микола Княжицький: Якою буде Україна?

Яка вона в голові у Путіна, ми знаємо.

Просто територія з рабами. Українці, яких не влаштовує рабство мають бути вбиті або депортовані у сибірські табори. Це не ілюзія, а реальність. Росіяни щодня уже зараз вбивають і депортують українців.

А яка Україна в голові Зеленського?

Така, як у його блискучих промовах, чи така, як у непевних інтерв'ю?

Така, про яку говорять герої на фронті, чи така, яку створюють пропагандисти провладних олігархічних і державних медій ( тобто одного медіа тепер), що ще вчора на каналах Медведчука нанавиділи все українське?

Врешті, як можна заповнити опитувальник на вступ до ЄС , якщо у пунктах "верховенство права" і "свобода слова" уряд може написати лише: "суди контролюємо" і "канали закриваємо" ?

Це питання не лише до Зеленського, а до кожного з нас.