Микола Княжицький: Якою буде Україна?
Це питання не лише до Зеленського, а до кожного з нас
Яка вона в голові у Путіна, ми знаємо.
Просто територія з рабами. Українці, яких не влаштовує рабство мають бути вбиті або депортовані у сибірські табори. Це не ілюзія, а реальність. Росіяни щодня уже зараз вбивають і депортують українців.
А яка Україна в голові Зеленського?
Така, як у його блискучих промовах, чи така, як у непевних інтерв'ю?
Така, про яку говорять герої на фронті, чи така, яку створюють пропагандисти провладних олігархічних і державних медій ( тобто одного медіа тепер), що ще вчора на каналах Медведчука нанавиділи все українське?
Врешті, як можна заповнити опитувальник на вступ до ЄС , якщо у пунктах "верховенство права" і "свобода слова" уряд може написати лише: "суди контролюємо" і "канали закриваємо" ?
Це питання не лише до Зеленського, а до кожного з нас.
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