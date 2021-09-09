Милованов порадив українцям відкладати до 5% зарплати на пенсію

Про це він сказав у ефірі одного із телеканалів, передає ЕП.

Він заявив, що пенсійна реформа буде зроблена.



Водночас через демографічну проблему це зроблять не "за рік, два чи три", а за багато років.

"Тому кожна людина має розраховувати на себе і відкладати хоч 3-5%. Я закликаю людей бути відповідальними: якщо є така можливість накопичувати для себе", – резюмував Милованов.



