Милованов порадив українцям відкладати до 5% зарплати на пенсію
Радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що українцям потрібно розраховувати на себе, і порадив відкладати 3-5% зарплати на майбутню пенсію
Про це він сказав у ефірі одного із телеканалів, передає ЕП.
Він заявив, що пенсійна реформа буде зроблена.
Водночас через демографічну проблему це зроблять не "за рік, два чи три", а за багато років.
"Тому кожна людина має розраховувати на себе і відкладати хоч 3-5%. Я закликаю людей бути відповідальними: якщо є така можливість накопичувати для себе", – резюмував Милованов.
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