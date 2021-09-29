Мінагро анонсувало запуск в Україні електронних земельних аукціонів

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики.



Згідно з повідомленням, в Україні скоро почне діяти новий формат земельних торгів - електронні аукціони Вони проводитимуться як для продажу земельних ділянок, так і набуття прав користування ними - оренди, суперфіцію, емфітевзису.



"Відтепер участь в електронних аукціонах зможе взяти кожен, хто має доступ до Інтернету. Торги відбуватимуться на спеціальній платформі Prozorro, що належить до сфери управління Міністерства економіки, яке і буде відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи", - пояснили у відомстві.



Так, нагадали у пресслужбі, раніше учасникам потрібно було бути на торгах фізично. Інформація про такі аукціони була малодоступною, їх проводили без реальної конкуренції, а вигравали "свої люди".



За словами міністра аграрної політики Романа Лещенка, постанова регламентує технічні вимоги до підготовки та проведення земельних аукціонів. Йдеться про оприлюднення результатів, визначення розміру, порядку та строків сплати, а також про порядок реалізації переважного права купівлі земельної ділянки у власність у разі її продажу через електронний аукціон, технічні вимоги до проведення повторних торгів, порядок функціонування та адміністрування електронної торгової системи відповідно до Земельного кодексу України.

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