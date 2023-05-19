Міненерго: Запасів нафтопродуктів в Україні достатньо, але збільшити не завадило б

Про повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Укрінформ.

"На ринку в операторів мереж запасу пального дійсно наразі в об'ємі до 30 днів, чого повністю достатньо для стабільної роботи ринку. Тобто, палива достатньо, але Міненерго пропонує запровадити європейський механізм, щоб ця достатність була постійною", – зауважив Колісник.

За його словами, законопроєкт №9024, який внесений до Верховної Ради, покликаний мінімізувати всі ризики нестабільної ситуації на ринку, та недопустити дефіциту, який був минулого року.

Європейським регламентом передбачено, що мінімальний запас повинен бути сформований за принципом двох базисів: або 90 днів імпорту або 61 день внутрішнього споживання.