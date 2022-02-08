Мінфін продав облігації ОВДП на 2 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.



Як відомо, інвесторам запропонували гривневі цінні папери з терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки і 5 років, а також - доларові з терміном обігу 2 роки.



При цьому, середньозважена дохідність 3-місяічних ОВДП склала 11,50% - від їх продажу залучили 1,634 млрд грн, задовольнивши всі 28 заявок.



Середньозважена дохідність річних ОВДП - 11,93% (+3 б.п.) - залучили 23 млн грн, задоволені 14 із 16 заявок.



Середньозважена дохідність 1,5-річних облігацій - 12% (+10 б.п.) - задовольнили усі 11 заявок, залучивши 23 млн грн.



Крім того, від продажу 2-річних цінних паперів залучили 69 млн грн: дохідність 13%, задоволені усі 10 заявок.



Середньозважена дохідність 3-річних ОВДП - 12,95%, задовольнили 2 заявки і залучили 1 млн грн.



Натомість від продажу 5-річних цінних паперів залучили 2 млн грн (дохідність 13,25%, задоволена 1 заявка).



Від продажу 2-річних долаорових ОВДП - залучили 12,3 млн дол, дохідність - 3,9%.



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