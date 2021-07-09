Міністерка у справах ветеранів вручила посвідчення УБД 16 добровольцям з "Правого сектору"
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна у Авдіївці вручила посвідчення учасника бойових дій шістнадцятьом добровольцям ДУК "Правий сектор" з Донецької області
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Міністр подякувала воїнам за захист держави та зустрічалася з військовослужбовцями, які боронять Україну від російських військ.
Міністр відзначила, що на наразі українські добровольці мають право отримувати статус учасника бойових дій.
Загалом на даний час статус учасника бойових дій надано понад 800 воїнам-добровольцям.
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