Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Ця діяльність є важливою для підтримки української ідентичності та культури, а також свободи художнього вираження як фундаментальної європейської цінності. У наданні такої підтримки Український культурний фонд зарекомендував себе як ефективна та прозора інституція. Під час засідань робочої групи ми досягли домовленості щодо механізму розподілу та надання фінансування, який нас цілком задовольняє, і ми сподіваємося на плідну співпрацю", – сказала Сем Тансон, міністерка культури Люксембургу.

Повідомляється, що виділені кошти спрямують на підтримку індивідуальних митців у межах грантової програми "Відновлення культурно-мистецької діяльності".

"Це результат нашої системної роботи з нашими люксембурзькими колегами. Підтримка незалежних митців залишається нашим пріоритетом. Через війну внутрішнього фінансування недостатньо. Тому я на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами наголошую на тому, що підтримка наших культурних діячів всередині країни для нас надважлива та цінна. Дякую Сем Тансон, Міністерці культури Великого Герцогства Люксембург", – наголосив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Партнером ініціативи виступив Український культурний фонд.

Фінансування стипендіатів триватиме до 15 травня та відбуватиметься відповідно до рейтингового реєстру.