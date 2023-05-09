Про це інформує Reuters.

"Є безліч різних варіантів, але немає хороших варіантів. Кожен варіант - поганий варіант. Єдиний, який справді залишає нашу економіку та нашу фінансову систему у нормальній формі, - це підвищення стелі боргу", - сказала Єллен.

Вона сказала, що президент Байден сподівається налагодити процес обговорення та пошуку компромісу з питань податково-бюджетної політики та своєї пропозиції щодо бюджету з республіканцями в конгресі, але не робитиме це, вистрелюючи собі в голову чи американському народу.

Байден наполягає на тому, що конгрес має конституційний обов'язок підняти стелю боргу, який відображає раніше витрачені федеральні гроші без будь-яких умов, але республіканці пов'язують будь-яке підвищення з різкими скороченнями бюджету, проти яких виступають демократи.

Президент США звернувся до конгресу з проханням підняти стелю боргу без будь-яких умов. Проте очолювана республіканцями палата представників минулого місяця ухвалила законопроєкт, що передбачає підвищення боргу уряду на 1,5 трлн доларів (до 31,4 трлн доларів), але за умови радикального скорочення витрат протягом наступного десятиліття, проти якого виступають Байден та Демократична партія.

Ризик дефолту заради скорочення бюджету може завдати "величезної шкоди американським домогосподарствам", і навіть нинішнє балансування на межі війни завдасть збитків фінансовим ринкам і може поставити під загрозу кредитні рейтинги уряду США та підірвати американську валюту.

"Долар та цінні папери казначейства вважаються основним безпечним активом у всій світовій фінансовій системі. Їм довіряють, і це найбезпечніший актив, і нездатність підняти стелю боргу, погіршивши кредитний рейтинг США, поставить його під загрозу. Тож це реальна проблема", - додала Єллен.