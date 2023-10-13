Міністр оборони США Остін приїхав до Ізраїлю
У п'ятницю, 13 жовтня, голова Пентагону Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва на зустріч з високопоставленими урядовцями Ізраїлю
Про це повідомляє The Times Of Israel.
Очікується, що Остін зустрінеться з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, міністром оборони Йоавом Галлантом і військовим кабінетом, до складу якого входять Нетаньяху, Галлант, міністр Бенні Ганц і кілька дипломатів.
Зазначається, що представники оборонного відомства, які подорожують разом з Остіном, кажуть, що він хоче підкреслити непохитну підтримку США народу Ізраїлю.
США вже передали Ізраїлю бомби малого діаметра, а також ракети-перехоплювачі для системи "Залізний купол". Очікується, що інші боєприпаси надійдуть у п’ятницю.
- Нагадаємо, що вчора до Ізраїлю приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.
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