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Міністр оборони США Остін приїхав до Ізраїлю

13 жовтня, 2023 п'ятниця
12:01
Світ Ллойд Остін

У п'ятницю, 13 жовтня, голова Пентагону Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва на зустріч з високопоставленими урядовцями Ізраїлю

Про це повідомляє The Times Of Israel.

Очікується, що Остін зустрінеться з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, міністром оборони Йоавом Галлантом і військовим кабінетом, до складу якого входять Нетаньяху, Галлант, міністр Бенні Ганц і кілька дипломатів.

Зазначається, що представники оборонного відомства, які подорожують разом з Остіном, кажуть, що він хоче підкреслити непохитну підтримку США народу Ізраїлю.

США вже передали Ізраїлю бомби малого діаметра, а також ракети-перехоплювачі для системи "Залізний купол". Очікується, що інші боєприпаси надійдуть у п’ятницю.

  • Нагадаємо, що вчора до Ізраїлю приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Ізраїль
Палестина
США
Ллойд Остін
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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