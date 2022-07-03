Міністр освіти Шкарлет пояснив, як навчатимуться там, де на всіх немає місця в укритті
Школи можуть запровадити навчання у кілька змін, якщо в їхніх укриттях бракує місця для всіх учнів
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі Єдиного телемарафону.
"Якщо в бомбосховищі, в укритті не вистачає місця на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендація щодо розділення освітнього процесу на декілька змін – дві зміни, наприклад", – зазначив міністр.
Він також додав, що Міносвіти рекомендуватиме змішане навчання, де деякі дисципліни будуть вивчатися онлайн, деякі дисципліни – офлайн, в тому числі застосовуючи змінність освітнього процесу.
"Ми маємо забезпечити... виключно безпечні умови для навчання", – підкреслив очільник міністерства.
- Нагадаємо, навчальний рік в Україні планується почати 1 вересня переважно в очній формі.
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