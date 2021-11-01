Міністр Уруський написав заяву про звільнення
Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський написав заяву про відставку
Про це у Telegram повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
"Віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної ради про звільнення за власним бажанням", - зазначив він.
- Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков написав заяву про звільнення з посади.
- Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості може очолити Павло Рябікін, а Роман Стрілець – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
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