Міноборони показало, як від росіян обороняють Сіверськ на Донеччині
Сіверськ, який розташований у Донецькій області, цілодобово обороняється від російської агресори
Відео опублікував офіційний facebook Міноборони України.
"Сіверськ обороняється! Місто на Донеччині - під постійними обстрілами ворожої артилерії. Російські загарбники намагаються прорвати оборону наших військових на підступах до населеного пункту, але зазнають невдач", - написали у Міноборони.
Наголошується, що росіяни вкотре поширюють фейк, що "взяли" місто.
"Вже вкотре рашистська пропаганда поширює фейки про встановлення повного контролю над містом, на що наші захисники відповідають потужними ударами по противнику. Рашисти зазнають втрат у живій силі і техніці. Не відступимо! Переможемо! Помстимося", - йдеться у дописі.
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