Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: його очолила людина з команди Супрун

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Очільницю новоствореного департаменту охорони здоров’я у складі Міністерства представила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

"Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров’я в Збройних Силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота із великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою", - зазначила Наталія Калмикова.

Під час робочої зустрічі із професійною військово-медичною та волонтерською спільнотою Оксана Сухорукова закликала присутніх до активної співпраці та підтримки у системних змінах.

"Нині Департамент охорони здоров’я Міноборони на шляху формування. Основне завдання Оксани Сухорукової – швидкий і системний запуск роботи Департаменту", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Оксана Сухорукова – колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи.

З 2014 року Оксана Сухорукова – співзасновниця благодійного фонду "Свої", який опікується військовослужбовцями у питаннях гуманітарної допомоги.

З 2018 по 2020 рік працювала у Міністерстві охорони здоров’я директором директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи.

У 2021-2022 працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України.