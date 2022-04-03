Міноборони Японії шукає співробітника для боротьби з фейками про війну РФ проти України
Міноборони Японії шукає старшого координатора глобальної стратегічної розвідки, який аналізуватиме фейки РФ і Китаю про Україну та Тайвань
Про це пише Japan Today.
За інформацією видання, Міноборони Японії намагається підготуватися до "гібридної війни" РФ щодо України. У міністерстві відчувають кризу через зростання кількості неправдивої інформації в інтернеті.
"Визнаючи, що необхідність боротьби з дезінформацією та фейковими новинами є критичною проблемою безпеки, яка проявляється в українській кризі, міністерство у квітні створює нову посаду спеціаліста для нагляду за такими питаннями, посилюючи спілкування через Інтернет", - ідеться в повідомленні.
Новостворений фахівець із питань інформації називатиметься старшим координатором глобальної стратегічної розвідки та працюватиме у відділі оборонної розвідки Бюро оборонної політики міністерства. Він буде відстежувати й аналізувати спроби впливу на громадську думку з боку РФ і Китаю.
"Росія намагається ввести Україну в оману, виправдовуючи свої військові дії. Точна інформація стає все більш важливою, оскільки Китай може застосувати подібну тактику ведення війни під час надзвичайних ситуацій з Тайванем, сказав чиновник", - наголосили в Міноброни.
- Нагадаємо, Японія перегляне свою безпекову стратегію через російське вторгнення в Україну.
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