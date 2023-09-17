Міноборони затвердило нові емблеми для військових капеланів
Міністерство оборони України затвердило нові емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ
Про це міністерство повідомило у телеграмі.
Емблема для капеланів християнського віросповідання - однораменний хрест із розбіжними променями, нижній з яких видовжений, а верхній завершується тупим кутом. Хрест має рельєфний пружок.
Фото: Міноборони України
Своєю чергою емблема для мусульманських священнослужителів - рельєфний півмісяць.
Фото: Міноборони України
Емблему для капеланів юдейського віросповідання прикрашатиме рельєфне зображення зірки Давида.
Фото: Міноборони України
Міноборони нагадує, що служба військового капеланства була створена восени 2022 року для задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців.
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