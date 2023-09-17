Міноборони затвердило нові емблеми для військових капеланів

Про це міністерство повідомило у телеграмі.

Емблема для капеланів християнського віросповідання - однораменний хрест із розбіжними променями, нижній з яких видовжений, а верхній завершується тупим кутом. Хрест має рельєфний пружок.

Фото: Міноборони України

Своєю чергою емблема для мусульманських священнослужителів - рельєфний півмісяць.

Фото: Міноборони України

Емблему для капеланів юдейського віросповідання прикрашатиме рельєфне зображення зірки Давида.

Фото: Міноборони України

Міноборони нагадує, що служба військового капеланства була створена восени 2022 року для задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців.