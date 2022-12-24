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Мінреінтеграції скасувало масові перевірки переселенців

24 грудня, 2022 субота
08:08
Суспільство переселенці

Внутрішньо переміщеним особам більше не буде потрібно підтверджувати актуальне місце проживання в органах соцзахисту, для перевірок визначено окремі підстави

Про це поінформували в Мінреінтеграції.

Зазначається, що тепер перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб будуть проводити тільки після звернення правоохоронних органів. Так, вони можуть поінформувати органи соцзахисту про підозру щодо неправомірного отримання допомоги, після чого людину поінформують телефоном про майбутню перевірку.

"Як держава ми зобов’язані проконтролювати цільове використання коштів. Разом з тим, не можемо допустити, щоб люди, які гостро потребують грошової допомоги, перебували під перевірками чи помилково цієї допомоги позбулися. Зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв’язком, люди не мусять стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність вказаного місця проживання. Маємо чітко визначити підстави, за яких допускається проведення перевірок", - наголосила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

  • Нагадаємо, в Україні проводили перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Якщо людина не живе там, де зареєстрована як ВПО, її можуть позбавити виплат. Еспресо.Захід публікувало матеріал про внутрішньо переміщених осіб: вимушених переселенців запитали, для чого запровадили перевірки ВПО і що про це думають самі люди.

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перевірки
війна з Росією
внутрішні переселенці
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Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
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