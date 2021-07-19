Мінцифри додасть у "Дію" посвідчення учасника бойових дій

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.



"Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо у жовтні презентувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг "Дія", - цитує пресслужба слова заступника голови відомства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимира Левчука.



Крім того, за його словами, в додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими опікується відомство. Також Мінветеранів розробляє концепцію і пропрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка, який буде реалізований за допомогою "Дії".



Крім того, зазначив він, Мінветеранів працює над запуском онлайн платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи, яка надасть захисникам України рівні можливості для започаткування власної справи.



Так, наголосив Левчук, міністерство хоче об'єднати низку онлайн платформ, які наразі створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів. Там будуть зібрані всі інструменти державної підтримки, зокрема, у регіонах та від міжнародних організацій.

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