Минулої доби росіяни в зоні ООС один раз порушили режим тиші
У понеділок, 17 січня, російські окупаційні війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил один раз порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У напрямку Пісків загарбники стріляли з підствольних гранатометів.
Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок ворожого обстрілу немає.
З початку доби 18 січня станом на 7:00 порушень окупантами режиму припинення вогню не зафіксовано.
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