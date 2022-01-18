Минулої доби росіяни в зоні ООС один раз порушили режим тиші

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У напрямку Пісків загарбники стріляли з підствольних гранатометів.



Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок ворожого обстрілу немає.



З початку доби 18 січня станом на 7:00 порушень окупантами режиму припинення вогню не зафіксовано.







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