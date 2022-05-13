Мінус 100 одиниць бойової техніки, сотні вбитих: ЗСУ відкинули окупантів від Сіверського Донця після 8 діб атак, - Бутусов

Про це він написав у Facebook.

"Російський наступ під селами Білогорівка, Серебрянка та Дронівка Луганської області повністю розгромлений. Сьогодні на власні очі спостерігав відхід та втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка. 8 діб поспіль російські війська намагались прорватись через річку Сіверський Донець і створили три плацдарми", - зазначив Бутусов.

Він додав, що стійкість піхоти, атака танкістів, удари артилерії з корегуванням дронів, пуски протитанкових ракетних комплексів дозволили зупинити російські війська та завдати їм важких втрат.

"Росіяни просто не витримали бою. Російські війська були вибиті поступово з кожного плацдарму, і сьогодні я мав честь бачити як тікають під гуркіт українських гармат російські танки від Білогорівки. Ця невдала спроба вартувала російській армі біля 100 одиниць бойової техніки, сотні знищених військових", - підсумував журналіст.

11 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець.