Мінус 100 одиниць бойової техніки, сотні вбитих: ЗСУ відкинули окупантів від Сіверського Донця після 8 діб атак, - Бутусов
Сили оборони України відкинули російські війська після 8 днів невдалих спроб окупантів форсувати річку Сіверський Донець
Про це він написав у Facebook.
"Російський наступ під селами Білогорівка, Серебрянка та Дронівка Луганської області повністю розгромлений. Сьогодні на власні очі спостерігав відхід та втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка. 8 діб поспіль російські війська намагались прорватись через річку Сіверський Донець і створили три плацдарми", - зазначив Бутусов.
Він додав, що стійкість піхоти, атака танкістів, удари артилерії з корегуванням дронів, пуски протитанкових ракетних комплексів дозволили зупинити російські війська та завдати їм важких втрат.
"Росіяни просто не витримали бою. Російські війська були вибиті поступово з кожного плацдарму, і сьогодні я мав честь бачити як тікають під гуркіт українських гармат російські танки від Білогорівки. Ця невдала спроба вартувала російській армі біля 100 одиниць бойової техніки, сотні знищених військових", - підсумував журналіст.
- 11 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець.
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