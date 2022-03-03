Мінус один. Над Волновахою збили російський винищувач
Су-34 здійснював бомбардування цивільного населення.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, інформує Еспресо.TV.
"Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, - йдеться у повідомленні. - Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста".
- Нагадаємо, сьогодні українські військові збили над Ірпенем російський винищувач СУ-30.
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