Українські військові збили над Ірпенем російський винищувач СУ-30
Українські військові зранку 3 березня збили черговий ворожий літак – російський СУ-30
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
У четвер українські військові збили в небі над містом Ірпінь, Київської області, російський літак СУ-30.
"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно", – йдеться в повідомленні.
Наразі не відомо інших деталей щодо цього. Зауважимо, що російський Су-30 – це двомісний літак-винищувач, призначений для виконання бойових дій, пов’язаних із великою дальністю.
- Нагадаємо, станом на 3 березня окупанти продовжують нести численні втрати. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня становлять близько 9000 осіб.
- Генеральний штаб Збройних Сил України закликає громадян до тотального спротиву ворогу, передусім треба позбавити ворога тилової підтримки.
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