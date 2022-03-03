Українські військові збили над Ірпенем російський винищувач СУ-30

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



У четвер українські військові збили в небі над містом Ірпінь, Київської області, російський літак СУ-30.



"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно", – йдеться в повідомленні.



Наразі не відомо інших деталей щодо цього. Зауважимо, що російський Су-30 – це двомісний літак-винищувач, призначений для виконання бойових дій, пов’язаних із великою дальністю.

Нагадаємо, станом на 3 березня окупанти продовжують нести численні втрати. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня становлять близько 9000 осіб.

Генеральний штаб Збройних Сил України закликає громадян до тотального спротиву ворогу, передусім треба позбавити ворога тилової підтримки.