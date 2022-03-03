"Без боєкомплекту ворога танк – це трактор!" - у Генштабі розповіли, як правильно знешкоджувати техніку окупантів

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Ціль номер один – знищення тилових колон російських окупантів. Україна переходить до тотального спротиву окупантам. Звертаємося до громадян, які знаходяться на території, що тимчасово зайнята ворогом. Ви можете суттєво допомогти Збройним силам України!", – йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголошують, що ворога необхідно позбавити тилової підтримки. Якщо через ваш населений пункт прослідувала колона російської бронетехніки, слідом за нею буде рухатися колона з паливом, боєкомплектом та продуктами.



"Пропустіть колону з бронетехнікою. Ії зустріне наша армія. Створіть перешкоди на дорозі. Заблокуйте рух. Знищіть або затримайте тилову колону. Вона погано охороняється, не броньована, її ведуть тилові підрозділи, які не мають бойового досвіду", - наголосили в Генштабі.

Військові радять використовувати мисливську зброю, коктейлі Молотова, усі доступні засоби. У повідомленні зазначають, що без боєкомплекту танк ворога – це трактор. Без палива – це груда мертвого заліза. Без харчів вороги здадуться в полон самі.

Нагадаємо, станом на 3 березня окупанти продовжують нести численні втрати. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня становлять близько 9000 осіб.