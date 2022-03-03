ЗСУ знищили близько 9000 окупантів і 900 російських бойових машин, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня становлять близько 9000 осіб.

Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ України, передає "Еспресо. Захід".

Окупанти втратили багато техніки, а саме:

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Утім, це ще не точні дані, вони уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



За попередньою інформацією Центру протидії дезінформації при РНБО, ЗСУ вбили 5840 російських окупантів. Зокрема, військова частина з Камишина (Волгоградська область) втратила загиблими 70% особового складу, а військова частина із Саратова - 80%.



Крім того українські військові знищили:

30 російських літаків;

31 гелікоптер;

211 танків;

862 бойові машини піхоти;

2 катери;

30 літаків;

85 артилерійських систем;

9 засобів ППО;

40 реактивних систем залпового вогню;

60 цистерн із ПММ;

3 БПЛА;

355 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, Гаазький трибунал почав розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

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