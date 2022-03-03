ЗСУ знищили близько 9000 окупантів і 900 російських бойових машин, - Генштаб
Станом на 3 березня окупанти продовжують нести численні втрати
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня становлять близько 9000 осіб.
Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ України, передає "Еспресо. Захід".
Окупанти втратили багато техніки, а саме:
танків ‒ 217 од,
ББМ ‒ 900 од,
артилерійських систем – 90,
РСЗВ - 42,
засоби ППО - 11,
літаків – 30 од (інформація уточнюється),
гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
автомобільної техніки - 374,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Утім, це ще не точні дані, вони уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
За попередньою інформацією Центру протидії дезінформації при РНБО, ЗСУ вбили 5840 російських окупантів. Зокрема, військова частина з Камишина (Волгоградська область) втратила загиблими 70% особового складу, а військова частина із Саратова - 80%.
Крім того українські військові знищили:
- 30 російських літаків;
- 31 гелікоптер;
- 211 танків;
- 862 бойові машини піхоти;
- 2 катери;
- 30 літаків;
- 85 артилерійських систем;
- 9 засобів ППО;
- 40 реактивних систем залпового вогню;
- 60 цистерн із ПММ;
- 3 БПЛА;
- 355 одиниць автомобільної техніки.
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