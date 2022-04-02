Мін'юст пояснив правила виїзду з України для водіїв призовного віку
Мін'юст надав роз'яснення, кому з водіїв віком 18-60 років можна залишати Україну під час війни
Про це йдеться у фейсбуці міністерства.
"У зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні, заборонено виїзд за межі країни чоловіків віком від 18 до 60 років. Виняток зроблено для деяких категорій громадян, а також водіїв, які здійснюють вантажоперевезення", - зауважили в Мін'юсті.
Згідно з постановою Кабміну №194 від 3.03.2022, перетнути кордон можуть лише військовозобов'язані водії, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів і гуманітарної допомоги; працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.
За пуктом 7 постанови, рішення про бронювання військовозобов’язаних водіїв ухвалюють Міністерство інфраструктури України, обласні військові адміністрації або Київська міська військова адміністрація. Звернутися можна до будь-якого з цих органів.
Для отримання дозволу на перетин кордону потрібно завантажити форму, роздрукувати, заповнити всі поля, поставити підпис і печатку, сфотографувати чи зробити скан-копію у форматі pdf, надіслати на електрону адресу [email protected] у форматі word і pdf, заповнити оптувальник.
Запитати про підтвердження бронювання можна за телефоном лінії підтримки: + 38 (044) 334 43 04. Вона працює щодня з 08:00 до 17:00.
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