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Мін'юст США розслідує кібератаку на систему судових документів: підозрюють РФ і Китай

29 липня, 2022 п'ятниця
05:28
Світ США

У Міністерстві юстиції США розслідують злом бази даних з федеральними судовими документами. Увага слідчих прикута до хакерів із Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї

Про це 28 липня повідомив керівник відділу національної безпеки Міністерства юстиції Метт Олсен, пише Reuters.

Так, у результаті злому баз даних з судовими документами були виявлені уразливості, які могли скомпрометувати дуже важливі засекречені документи, що зберігаються в судах.

Інформуючи юридичний комітет Палати представників США про розслідування "спроби скомпрометувати публічні судові документи", Олсен натякнув на загрозу кібератак з боку іноземних держав. Він сказав, що не може "говорити прямо про характер поточного розслідування". Однак зазначив, що його відділ зосереджений на ризиках кібератак з боку іноземних держав, таких як Китай, Росія, Іран і КНДР.

Тож судові органи США працюють над модернізацією своєї електронної системи управління справами і подачі документів, а також відповідного онлайн-порталу, який використовується для доступу до записів.

У січні 2021 року, після зламу його електронної системи керування справами та файлів, Адміністративний офіс судів США заявив, що впроваджує нові процедури безпеки для захисту конфіденційних або закритих записів.

Тодішні федеральні судові органи зауважили, що в результаті зламу були виявлені вразливі місця, які загрожують скомпрометуванням дуже конфіденційних непублічних документів, які зберігаються в судах.

"Звичайно, це викликає серйозне занепокоєння для нас, враховуючи характер інформації, яка часто зберігається в судах", - наголосив Олсен, додавши, що департамент плідно працює  для розслідування та вирішення цього питання.

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Росія
Китай
КНДР
Іран
кібератаки
США
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