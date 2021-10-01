Місія ОБСЄ фіксує новітнє російське озброєння в ОРДЛО, - МЗС України

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

"23 вересня СММ зафіксувала наявність у тимчасово окупованій Донецькій області сучасної радіолокаційної станції "Каста-2Е1". Чи не міг би російський представник процитувати яке-небудь конкретне положення Мінських угод, що зобов'язує Російську Федерацію поставляти таке складне військове обладнання на окуповані території?", - заявив він.

За його словами, це черговий доказ те, що сучасна російська військова техніка на території України.

Очільник української місії також вказав на погіршення ситуації з обстрілами в ОРДЛО .



"За минулий тиждень СММ зареєструвала 2445 порушень режиму припинення вогню, включаючи 466 вибухів, що на 155% більше порівняно з попереднім тижнем", - зазначив він.



