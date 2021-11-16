Міський голова Бердянська Баранов подав у відставку

Про це Баранов заявив у міськраді Бердянська під час депутатського дня.



Рішення про відставку Баранов пояснив тим, що не може співпрацювати з чинним складом міськвиконкому.



"Розумію, що переробити роботу міськради неможливо. Враховуючи безвихідну ситуацію, мій вік та особисті мотиви, я вимушений подати у відставку та побажати вам успіхів у роботі", - сказав Баранов.



Мер також вибачився перед своїми виборцями за рішення про відставку і пообіцяв надалі допомагати місту.



"Після виборів я розумів, що працювати без більшості в міській раді буде складно, але сподівався, що поступово вдасться об'єднати всіх для того, щоб розвивати місто. Але дружньої роботи не склалося. Весь рік довелось працювати в умовах агресії та деструктиву", - сказав Баранов.



Валерій Баранов був міським головою Бердянська з 1998 по 2007. 3 березня 2014 року в. о. президента України Олександр Турчинов призначив Баранова головою Запорізької ОДА. 27 жовтня 2014 року чиновник написав заяву про відставку за власним бажанням.



У листопаді 2020 року Валерій Баранов переміг на виборах міського голови Бердянська від запорізької обласної організації політичної партії “За майбутнє”.



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