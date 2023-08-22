Мистецтво під час війни: у просторі PEN Ukraine відкрилась виставка картин

Еспресо - інформаційний партнер заходу.

Художню виставку 17 серпня відкрила розмова про роль мистецтва під час війни, мотивацію творити. У дискусії, крім авторки, взяли участь письменник та художник Анатолій Дністровий, художниця Олена Придувалова та письменник Андрій Бондар. Модерувала письменниця, журналістка, продюсерка "Радіо Культура" Ірина Славінська.

Олена Придувалова, Андрій Бондар, Світлана Фесенко, Анатолій Дністровий, Ірина Славінська



Світлана Фесенко так розповідає про свою серію картин “Городи перемоги”: "Все, що малюється під час війни, якщо не торкатися відвертої її пропаганди, є пропагандою миру, є одночасно і про війну, і про антивійну. Митець – істота іноді незбагненна навіть для самого себе. Хтось не може творити взагалі у воєнний час, а хтось проривається, як відкритий шлюз. Хтось не в змозі не відтворювати нелюдське обличчя війни, хтось протидіє навалі антисенсів суто мирними, ба навіть на позір нейтральними образами. Але насправді нейтральним нечутливим не залишається ніхто. Рефлексії і захисні реакції мають у кожного своє візуальне втілення. "Городи перемоги" – це про вітальність, це про протидію живого, що проростає за будь-яку ціну і завжди, протидію тому, що несе смерть неприродну, прораховану, холодно-металеву, тому, що штучно намагається перервати перебіг життєвого циклу. Аресу ніколи не виграти у Ероса. "Городи перемоги" - це не показний оптимізм, не прояв синдрому Поліани. Це про захист живого живим, це про неминучу перемогу живого. Квіти завжди проростають на будь-якому попелищі".

Подивитись роботи Світлани Фесенко можна до кінця жовтня під час заходів в Українському ПЕН або за попередньою домовленістю, написавши у Facebook.

Адреса простору PEN Ukraine: Київ, вул. Лук’янівська, 14а.

Світлана Фесенко — художниця, ілюстраторка. Веде виставкову діяльність з 1993 р. – по цей час. Співпрацювала з галереями Триптих- Арт, Тадзіо, Дукат. Роботи зберігаються у приватних колекціях, музеї Київська Картинна Галерея, Музеї Історії Києва. Працює як ілюстратор з видавництвами ВСЛ, Школа, Фоліо, Нора-Друк. Ілюструвала книжки таких авторів як Дж. Р. Р. Толкін, І. Франко, Ю. Винничук, С. Поваляєва, Ж. Куява, І. Роздобудько та інших.

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