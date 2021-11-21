"Місце дітей - не в лісі". Польські ліві та правозахисники вимагають гуманітарного коридору для неповнолітніх мігрантів з хворобами й інвалідністю

Останні пікети проводено ними в суботу, 20 листопада 2021 року, передає Еспресо.TV.



До міста Гайнувця (Підляське воєводство), зокрема, прибули представниці ініціативи "Матері на кордоні" з Варшави, Вроцлава, Гданська і Кракова.



Учасниці протесту принесли банери з такими словами: "Місце дітей - не в лісі", "Безпечний кордон - це той, де ніхто не вмирає", "Жодна людина не є незаконною", "Моя Батьківщина - людство", "Які колискові співати замерзлій дитині?", "Людина людині людина", "Так біженцям, а не расизму".



Ініціаторка акції "Матері на кордоні" Йоанна Станчик з Нижньосілезького конгресу жінок повідомила, що метою акції є привернення уваги до питань допомоги біженцям.



"Ми благаємо і просимо допомоги для цих дітей, для батьків, для молодих людей, які є чиїмись братами, синами і батьками. Вони хочуть кращого майбутнього для своїх дітей (...) Вони не наші вороги, ми повинні їм допомогти", - наводить слова Станьчик польський портал Fakt.



Вона додала, що серед людей на польсько-білоруському кордоні є хворі та діти-інваліди.



"Ми не можемо їх вигнати з Польщі, ми повинні допомогти. Ми закликаємо створити гуманітарний коридор, допустити гуманітарні організації та медиків у зону надзвичайної ситуації та негайно розібратися з цим питанням", - сказала Йоанна Станчик.



Акція протесту відбулася вдруге. Вперше на неї збиралися місяць тому перед штабом прикордонної служби в Міхалові. Тоді акцію підтримали дружини колишніх президентів: Йоланта Квасневська, Анна Комаровська, Данута Валенса.



Також 20 листопада ходу на підтримку створення згаданого гуманітарного коридору проводили у Варшаві.



Довідка



З початку року прикордонники Польщі зафіксували понад 35 тис. спроби нелегального перетину польсько-білоруського кордону, з яких понад 6 тис. відбулися у листопаді, майже 17,3 тис. у жовтні, майже 7,7 тис. у вересні та понад 3,5 тис. в серпні.



Від 2 вересня через міграційний тиск у прикордонній зоні з Білоруссю в 183 населених пунктах воєводств на Підляшші та Люблінщині діє надзвичайний стан. Він був впроваджений на 30 днів згідно з указом президента Анджея Дуди, виданим на прохання Ради міністрів. Пізніше Сейм погодився продовжити режим надзвичайного стану ще на 60 днів.





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