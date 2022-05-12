Митрополичий фонд залучив 20 млн гривень для будівництва житла на Київщині

На ці кошти до середини літа будуть зведені будинки для 50-и родин, перші з них зможуть заселитися вже на початку червня. Встановлення модульних будинків буде розпочато з Київщини: в Гостомелі, в селах Озерне, Мощун та інших населених пунктах, що постраждали під час війни.

"Гостомель, Озера, Мощун, Ірпінь, Буча — всі вони поруч з Вишгородом, місцем, де мешкає моя сім‘я. Тисячі з них сьогодні, після російської окупації, залишилися без власного житла, буквально без даху над головою. Бачачи їхнє горе, ніхто не може залишитися байдужим, — каже Андрій Мацола, Голова Меценатської ради Митрополичого фонду Православної Церкви України. — Я беззаперечно вірю в те, що будуть різні програми з відновлення житла, проте їхній старт — питання часу. А мешканці Київщини, особливо ті, які не виїхали і пережили окупацію тут, на своїй рідній землі, зараз тим більше не будуть її покидати. Сьогодні вони живуть або просто неба, або шукають прихисток у родичів чи знайомих. Тож потреба у зведенні будинків є життєвонеобхідною та нагальною".

Планується, що згодом, після відновлення помешкань родин на Київщині, буде можливість передати це житло іншим постраждалим від війни українцям.

“Наш народ завжди вирізнявся своєю чуйністю, добрим серцем і взаємодопомогою, здатністю об’єднуватися та гуртуватися заради порятунку інших – своїх братів і сестер, — підкреслює Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній. — Знаю, що сьогодні кожен працює на своєму фронті, обравши свій напрямок допомоги іншим, проте хочу закликати тих, хто має таку можливість, долучитися до цієї важливої ініціативи Митрополичого фонду ПЦУ і допомогти тим нашим ближнім, які, на жаль, втратили все”.