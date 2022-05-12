Митрополичий фонд залучив 20 млн гривень для будівництва житла на Київщині
Митрополичий фонд Православної Церкви України збудує тимчасове комфортне житло для українських родин, чиї домівки були зруйновані окупантами. Така соціальна ініціатива Митрополичого Фонду вже отримала 20 мільйонів гривень. Їх надав голова Меценатської ради Фонду Андрій Мацола
На ці кошти до середини літа будуть зведені будинки для 50-и родин, перші з них зможуть заселитися вже на початку червня. Встановлення модульних будинків буде розпочато з Київщини: в Гостомелі, в селах Озерне, Мощун та інших населених пунктах, що постраждали під час війни.
"Гостомель, Озера, Мощун, Ірпінь, Буча — всі вони поруч з Вишгородом, місцем, де мешкає моя сім‘я. Тисячі з них сьогодні, після російської окупації, залишилися без власного житла, буквально без даху над головою. Бачачи їхнє горе, ніхто не може залишитися байдужим, — каже Андрій Мацола, Голова Меценатської ради Митрополичого фонду Православної Церкви України. — Я беззаперечно вірю в те, що будуть різні програми з відновлення житла, проте їхній старт — питання часу. А мешканці Київщини, особливо ті, які не виїхали і пережили окупацію тут, на своїй рідній землі, зараз тим більше не будуть її покидати. Сьогодні вони живуть або просто неба, або шукають прихисток у родичів чи знайомих. Тож потреба у зведенні будинків є життєвонеобхідною та нагальною".
Планується, що згодом, після відновлення помешкань родин на Київщині, буде можливість передати це житло іншим постраждалим від війни українцям.
“Наш народ завжди вирізнявся своєю чуйністю, добрим серцем і взаємодопомогою, здатністю об’єднуватися та гуртуватися заради порятунку інших – своїх братів і сестер, — підкреслює Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній. — Знаю, що сьогодні кожен працює на своєму фронті, обравши свій напрямок допомоги іншим, проте хочу закликати тих, хто має таку можливість, долучитися до цієї важливої ініціативи Митрополичого фонду ПЦУ і допомогти тим нашим ближнім, які, на жаль, втратили все”.
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