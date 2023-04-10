Між Грецією і Мальтою дрейфує судно з 400 мігрантами

Про це інформує Reuters із посиланням на волонтерський проєкт з порятунку людей в морі Alarm Phone.

Зазначають, що Alarm Phone отримали дзвінок із човна, що вночі відправився з Тобрука до Лівії. Також мігранти розповіли, що вони повідомили владу про своє становище, проте та так і не розпочала рятувальну операцію.

Alarm Phone також повідомили, що наразі судно перебуває в зоні пошуку та порятунку Мальти. За їхніми словами пасажири почали панікувати. Деяким з них необхідна медична допомога.

Також мігранти розповіли, що капітан пішов із судна, тож наразі немає нікого, хто міг би ним керувати. Крім того, на човні закінчилося пальне, а нижня палуба повна води.

Водночас німецька неурядова організація Sea-Watch International проінформувала, що знайшла два судна з торговими кораблями неподалік. Організація зазначила, що мальтійська влада наказала суднам не проводити пошуково-рятувальних робіт. Одне з суден попросили забезпечити паливом.