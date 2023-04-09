На прикордонників у Польщі напали мігранти, які намагалися перетнути білорусько-польський кордон
У неділю, 9 квітня, на польських прикордонників напала група іноземців, яка намагалася перетнути білорусько-польський кордон
Про це інформує RMF24.
Інцидент стався біля сторожової вежі в Наревці на Підляшші. Група з 20 мігрантів була агресивно налаштована через те, що не змогла перетнути кордон між Білоруссю і Польщею. Мігранти закидали польських прикордонників камінням і гілками дерев. Зазначають, що атакували вони з боку Білорусі.
За даними польської прикордонної служби, ніхто з прикордонників не постраждав внаслідок інциденту.
Видання пише, що упродовж минулої доби кордон Польщі безрезультатно намагалися перетнути 28 людей. Серед них були переважно громадяни Пакистану та Вірменії. Також кордон намагалися перетнути кенієць і двоє афганців. Останніх перевозив громадянин Грузії. Затримали також двох кур'єрів із Таджикистану, які намагалися перевезти іноземців через польський кордон.
- 9 квітня стало відомо, що безкоштовний проїзд потягом "Перемишль – Ганновер" для українців продовжили до кінця травня.
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