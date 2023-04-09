Для українців продовжили безкоштовий проїзд потягом з Польщі до Німеччини

Про це пише міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони, треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста, вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг.

Своєю чергою у Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.