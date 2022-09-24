Між Києвом та Запоріжжям ходитиме нічний потяг, який їхатиме через Кривий Ріг
Укрзалізниця призначає щоденний додатковий нічний швидкий поїзд №276/275 Київ — Запоріжжя через Кривий Ріг
Про це повідомили в telegram-каналі Укрзалізниці.
Також наголошується, що зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби.
Перший рейс поїзда призначено на 28 вересня: Київ 21:36; Кривий Ріг 07:12; Запоріжжя 11:55.
Зворотно з 29 вересня: Запоріжжя 14:35; Марганець 16:16; Нікополь 16:57; Кривий Ріг 20:25; Київ 05:48.
- 19 вересня повідомлялося, що потяг сполученням Київ – Славсько переходить на осінній сезон перевезень у якості поїзда вихідного дня. Він курсуватиме по п'ятницях, суботах і неділях в обидві сторони.
- Раніше Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на п'ятницю, 23 вересня. Проїзд у ньому безкоштовний.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе