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Ексклюзив

Між Україною та Великою Британією накопичилось багато питань для вирішення попри часті візити Джонсона, - посол Пристайко

14 вересня, 2022 середа
17:07
Світ Вадим Пристайко

Перший візит нової прем'єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс саме до Києва мав би велике практичне значення, бо накопичилось багато питань

Про це в ефірі Еспресо сказав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Ви знаєте, що Ліз Трасс обіцяла і подзвонила Зеленському як першому лідеру на посаді. Ви також знаєте, що вона обіцяла здійснити перший візит до України. На превеликий жаль, смерть королеви внесла певні зміни в її плани. Ми активно працювали щодо реалізації цього плану", - розповів він.

Пристайко назвав символічним можливий перший закордонний візит Трасс саме до Києва

"Ми також бачимо велике практичне значення від цього, що новий прем'єр був би в Україні з своїм першим візитом. Накопичилось багато питань, які треба вирішити, незважаючи на те, що протягом війни  Борис Джонсон - єдина людина, яка так багато приїздила до Києва - тричі за останні пів року", - підсумував посол.

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Україна
Велика Британiя
Ліз Трасс
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