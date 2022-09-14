Між Україною та Великою Британією накопичилось багато питань для вирішення попри часті візити Джонсона, - посол Пристайко
Перший візит нової прем'єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс саме до Києва мав би велике практичне значення, бо накопичилось багато питань
Про це в ефірі Еспресо сказав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
"Ви знаєте, що Ліз Трасс обіцяла і подзвонила Зеленському як першому лідеру на посаді. Ви також знаєте, що вона обіцяла здійснити перший візит до України. На превеликий жаль, смерть королеви внесла певні зміни в її плани. Ми активно працювали щодо реалізації цього плану", - розповів він.
Пристайко назвав символічним можливий перший закордонний візит Трасс саме до Києва
"Ми також бачимо велике практичне значення від цього, що новий прем'єр був би в Україні з своїм першим візитом. Накопичилось багато питань, які треба вирішити, незважаючи на те, що протягом війни Борис Джонсон - єдина людина, яка так багато приїздила до Києва - тричі за останні пів року", - підсумував посол.
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