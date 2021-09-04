Міжнародні резерви України перевищили $30 млрд, - Шмигаль

Про це Шмигаль повідомив у facebook.

За його словами, Україна досягла макроекономічної стабільності, про що свідчать дані НБУ.

"За даними Національного банку міжнародні резерви України перевищили $30 млрд. Залишки на єдиному казначейському рахунку виросли у серпні в 6 разів та склали 57,5 млрд грн станом на 1 вересня", - написав Шмигаль.

Він також додав, що до державного бюджету надійшло більше коштів, ніж планувалося.

"Крім того, до державного бюджету за перші 8 місяців цього року надійшло на 28 млрд грн більше плану та на 106 млрд більше ніж в минулому році. Виконання бюджету відбувається за рахунок відновлення економіки, сприятливої зовнішньої кон'юнктури та більш ефективній роботі податкової та митниці", - зазначив Шмигаль.

