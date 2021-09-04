Міжнародні резерви України перевищили $30 млрд, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що міжнародні резерви України перевищили суму в $30 млрд
Про це Шмигаль повідомив у facebook.
За його словами, Україна досягла макроекономічної стабільності, про що свідчать дані НБУ.
"За даними Національного банку міжнародні резерви України перевищили $30 млрд. Залишки на єдиному казначейському рахунку виросли у серпні в 6 разів та склали 57,5 млрд грн станом на 1 вересня", - написав Шмигаль.
Він також додав, що до державного бюджету надійшло більше коштів, ніж планувалося.
"Крім того, до державного бюджету за перші 8 місяців цього року надійшло на 28 млрд грн більше плану та на 106 млрд більше ніж в минулому році. Виконання бюджету відбувається за рахунок відновлення економіки, сприятливої зовнішньої кон'юнктури та більш ефективній роботі податкової та митниці", - зазначив Шмигаль.
- Нагадаємо, у січні 2021 року в НБУ повідомили, що міжнародні резерви України сягнули рекордних за майже вісім років $29 млрд.
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