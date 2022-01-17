Молдова змінила правила в'їзду до країни

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.



Для в'їзду до країни необхідно буде показати один з таких документів: паперовий або електронний сертифікат про повний курс вакцинації (чинний через 14 днів), довідку, яка підтверджує, що людина за останні пів року перехворіла на коронавірус, тест, який підтверджує наявність антитіл до COVID (чинний три місяці з моменту здачі), експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 та відповідно 72 години до в'їзду в країну.

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