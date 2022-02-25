Молдова призупиняє залізничне сполучення з Україною через повномасштабну війну з боку РФ

Про це повідомляє Укрзалізниця.



"Молдова тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною", - ідеться в заяві.



Зокрема, від 25 лютого скасовано курсування потяга Одеса - Кишинів - Одеса.

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