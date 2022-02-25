Молдова призупиняє залізничне сполучення з Україною через повномасштабну війну з боку РФ
У зв'язку з розгортанням повномасштабної російсько-української війни Молдова тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Молдова тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною", - ідеться в заяві.
Зокрема, від 25 лютого скасовано курсування потяга Одеса - Кишинів - Одеса.
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