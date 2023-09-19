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Молдова стала учасницею Механізму цивільного захисту ЄС: що дає цей статус

19 вересня, 2023 вiвторок
09:53
Світ Молдова

У понеділок, 18 вересня, Молдова приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС як держава-учасниця. Це європейська ініціатива солідарності, спрямована на підтримку країн у часи криз і катастроф

Про це інформує EU NEIGHBORS east.

Зазначається, що сама Молдова скористалася перевагами Механізму цивільного захисту ЄС, щоб впоратися з масштабним переміщенням українців, спричиненим вторгненням Росії. Тепер, коли Молдова офіційно приєдналася до Механізму, вона також зможе запропонувати допомогу іншим країнам, які цього потребують.

"Цивільний захист охоплює превентивні заходи для зменшення впливу майбутніх надзвичайних ситуацій або катастроф, а також допомогу, що надається населенню, яке потребує допомоги, після природної чи техногенної катастрофи. Механізм цивільного захисту ЄС координує цю відповідь на рівні ЄС", - пояснюють у Раді ЄС.

Там додають, що залежно від характеру стихійного лиха ця допомога може приймати різні форми, наприклад, пошуково-рятувальні операції, гасіння лісових і міських пожеж, розгортання медичного персоналу, медичне обладнання та медикаменти, очищення води та тимчасовий надзвичайний притулок.

Довідково. Коли надзвичайна ситуація переважає можливості реагування країни в Європі та за її межами, держава може звернутися по допомогу через Механізм. Європейська комісія відіграє ключову роль у координації реагування на катастрофи в усьому світі. З моменту заснування у 2001 році Механізм цивільного захисту ЄС був залучений для реагування на більш ніж 600 надзвичайних ситуацій і криз всередині ЄС і за його межами.

Механізм цивільного захисту ЄС спрямований на зміцнення співпраці між 27 країнами ЄС і тепер 10 державами-учасницями (Ісландією, Норвегією, Сербією, Північною Македонією, Чорногорією, Туреччиною, Боснією і Герцеговиною, Албанією, Україною та відтепер і Молдовою) у питаннях цивільного захисту спрямованих на покращення запобігання, готовності і реагування на катастрофи.

  • 20 квітня 2023 року Україна також стала державою-учасницею Механізму цивільного захисту ЄС. Угоду про надання Україні повноправного членства у Механізмі у Києві підписав комісар ЄС з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.
ЄС
Молдова
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