Молдова стала учасницею Механізму цивільного захисту ЄС: що дає цей статус

Про це інформує EU NEIGHBORS east.

Зазначається, що сама Молдова скористалася перевагами Механізму цивільного захисту ЄС, щоб впоратися з масштабним переміщенням українців, спричиненим вторгненням Росії. Тепер, коли Молдова офіційно приєдналася до Механізму, вона також зможе запропонувати допомогу іншим країнам, які цього потребують.

"Цивільний захист охоплює превентивні заходи для зменшення впливу майбутніх надзвичайних ситуацій або катастроф, а також допомогу, що надається населенню, яке потребує допомоги, після природної чи техногенної катастрофи. Механізм цивільного захисту ЄС координує цю відповідь на рівні ЄС", - пояснюють у Раді ЄС.

Там додають, що залежно від характеру стихійного лиха ця допомога може приймати різні форми, наприклад, пошуково-рятувальні операції, гасіння лісових і міських пожеж, розгортання медичного персоналу, медичне обладнання та медикаменти, очищення води та тимчасовий надзвичайний притулок.

Довідково. Коли надзвичайна ситуація переважає можливості реагування країни в Європі та за її межами, держава може звернутися по допомогу через Механізм. Європейська комісія відіграє ключову роль у координації реагування на катастрофи в усьому світі. З моменту заснування у 2001 році Механізм цивільного захисту ЄС був залучений для реагування на більш ніж 600 надзвичайних ситуацій і криз всередині ЄС і за його межами.

Механізм цивільного захисту ЄС спрямований на зміцнення співпраці між 27 країнами ЄС і тепер 10 державами-учасницями (Ісландією, Норвегією, Сербією, Північною Македонією, Чорногорією, Туреччиною, Боснією і Герцеговиною, Албанією, Україною та відтепер і Молдовою) у питаннях цивільного захисту спрямованих на покращення запобігання, готовності і реагування на катастрофи.