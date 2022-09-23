Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший матч плей-офф відбору на Євро-2023 закінчився з рахунком 3:2 на користь Словаччини U-21. За молодіжну збірну України голи забили Богдан В'юнник і Дмитро Криськів.

Матч-відповідь пройде 29 вересня у Польщі.

Відбір на Євро-2023

Плей-офф. Перший матч

23 вересня

Словаччина U-21 - Україна U-21 - 3:2

Голи: Суслов, 10, Стрелец, 46, 53 - В'юнник, 17, Криськів, 49

Незабитий пенальті: Суслов, 10

Україна U-21: Трубін, Сич, Батагов (Таловєров, 60), Сирота, Вівчаренко, Михайленко (Назаренко, 60), Бондаренко, Криськів (Кухаревич, 86), Судаков, В'юнник, Ванат.

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