monobank готовий доставляти банківські картки Європою

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Телеграм.



"Ми доставляємо карти Європою! Якщо ви виїхали за кордон і вам потрібно зробити перевипуск, замовити карту другу або навіть відкрити рахунок у monobank, ви можете замовити доставку карти Європою через нашу службу підтримки", – написав він.



Доставка має тривати не більше п'яти робочих днів після замовлення, але можливі затримки – потужності з відправки поки що невеликі.



Вартість – 10 злотих або близько 70 грн за доставку по Польщі, 20 злотих або близько 140 грн - по Європі.

Нагадаємо, українському війську переказали 77 млн грн єПідтримки за 5 годин.